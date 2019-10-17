У США пройдуть покази нової колекції Оксани Караванської

Покази нової колекції відомої української модельєрки Оксани Караванської відбудуться у Нью-Йорку та Монтклері 25 та 27 жовтня відповідно.

Організатором заходів, які мають благодійну складову, виступив 137-й відділ Союзу українок Америки (СУА), йдеться на сторінці союзу у Facebook.

«Одна з найвідоміших українських дизайнерів завітає до Нью-Йорка та Нью-Джерсі! 137-й відділ Союзу українок Америки запрошує на благодійний показ нової колекції Ukrainian Haute Couture від Оксани Караванської!», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на благодійному показі будуть представлені унікальні вишиті блузки, ексклюзивні вечірні сукні, пальта, жакети тощо.

У п’ятницю, 25 жовтня, колекцію представлять у Нью-Йорку за адресою: New York City

Fred Astaire Dance Studio Downtown New York, 291 Broadway, Suite 900, New York, NY 10007. Початок о 19:00.

У Монтклері показ розпочнеться 27 жовтня о 16:00 за адресою: Montclair, NJ,18 Label Studio, 22 Frink Street, Montclair, NJ 07042.

Квитки на покази можна придбати на сайті http://bit.ly/2m1KLvj або за телефонами: 201-893-7792 та 973-557-3721.

Спонсорами заходів стали, зокрема, Nova UA Federal Credit Union, Veselka :: Beceлкa, MEEST-America, Inc., Ukrainian Selfreliance FCU.

Як зазначає тижневик Міст online, ювілейний Haute Couture від Караванської традиційно міксує різні види мистецтва. Нова колекція інспірована графічними роботами львівського художника Юрка Коха та створена у колаборації з грузинським брендом аксесуарів ручної роботи BOO Jewellery. «Мене завжди захоплювали глибинність і містичність гір. Тому в цій колекції поєдналися старовинна гуцульська музика та сучасна графіка, новітні технології й авторські орнаменти, а містика гір об’єднала український одяг із грузинськими прикрасами», — розповідає модельєрка.

«Виставки Оксани Караванської завжди яскраві та чарівні, колекції надзвичайно модні, обов’язково українські та абсолютно непередбачувані. Модельєрка, що входить до трійки найкращих українських дизайнерів, відома своєю благодійною діяльністю. Відвідувачі матимуть можливість придбати та замовити кутюрний одяг дизайнером. Крім того, буде можливість виграти призи», - йдеться на сторінці події у Facebook.

Як зазначається, виручені під час показів кошти будуть спрямовані в один з проєктів Союзу українок Америки – дитячому реабілітаційному центру "Джерело" у Львові, який надає комплексну програму освітніх та реабілітаційних послуг дітям та молоді з церебральним паралічем, синдромом Дауна, розладом спектру аутизму, розладом гіперактивності дефіциту уваги, та інші вади розвитку. Фонд Союзу українок Америки «Джерело» фінансує підготовку персоналу, який працює з дітьми з особливими потребами.

Фото: inlviv.in.ua, UNWLA Branch 137 Clifton NJ у Facebook