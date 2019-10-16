Сумівці Нью-Джерсі розпочали благодійну акцію для допомоги дітям учасників АТО/ООС

Члени Спілки української молоді (СУМ) у Виппані (штат Нью-Джерсі) розпочали чергову благодійну акцію «Теплом зігріємо серця» до Дня святого Миколая.

Ініціатива спрямована на допомогу дітям воїнів АТО/ООС та малечі, яка постраждала через російську агресію в Україні, йдеться на сторінці СУМ у Виппані у Facebook.

«Ми надзвичайно раді розпочати благодійну акцію «Теплом зігріємо серця», наш улюблений «наплічниковий проєкт», яким ми допомагаємо в Україні дітям, чиї батьки задіяні у війні з російською агресією, або дітям, які іншим чином зазнали впливу війни. Допоможіть зробити їхні канікули трохи теплішими, наповнивши рюкзак для дитини, який доставить Святий Миколай! Не будьмо байдужі!», - йдеться у дописі.

З нагоди початку акції усім охочим пропонують стати помічниками Святого Миколая у цій добрій справі. «Усі ми чекаємо на Святого Миколая, особливо діти. А найбільше його потребують діти, які втратили тата чи маму на війні, діти, які вимушено опинилися за межами рідної домівки. Подаруй частинку свого тепла і любові, зібравши необхідне для них: канцтовари і шкільне приладдя, теплий одяг, книги, іграшки, цукерки», - йдеться на постері.

Зазначається, що все це можна приносити до сумівського осередку і разом з помічниками відправити в Україну.

За додатковою інформацією або з питань спонсорства пропонується звертатися до Лариси: LarissaHD@cym.org.

У Світовій управі СУМ у соцмережі нагадали, що завдяки спільним зусиллям сумівців з різних країн світу за 5 років проведення благодійного проєкту «Теплом зігріємо серця» дітям українських бійців передано понад 9,5 тисяч пакунків із дарунками на загальну суму більш як 270 тис. доларів США.

У Світовій управі СУМ також щиро подякували усім, хто долучився до збору коштів та подарунків під час доброчинної акції «Теплом зігріємо серця 2018/2019» і зпросили й надалі плекати єдність і працювати на користь України.

Фото: CYM Whippany, NJ aka UAYA Ukrainian American Youth Assoc. у Facebook