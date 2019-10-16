Сім’ї загиблих воїнів АТО/ООС відпочили в Анталії у рамках програми "Крила Янголів"

Десять львівських сімей загиблих учасників АТО/ООС повернулися в Україну після тижневого відпочинку у родинах української громади в Анталії у рамках програми «Крила Янголів».

Її реалізує Львівська міська рада у співпраці з Консульством України в Анталії та за допомоги спонсорів, повідомляє кореспондент Укрінформу в Туреччині.

«За цей короткий проміжок часу ми стали рідними. Це був унікальний досвід для всіх нас. Ми маємо намір продовжувати наступного року. Ми приймаємо не просто сім’ї, не просто громадян України - ми приймаємо сім’ї героїв України, людей, які віддали найдорожче - своє життя, боронячи Україну. Дуже вірю, що ці дні залишаться у вашій пам’яті як чудовий час, проведений на Анталійському узбережжі, гостинній турецькій землі», - звернувся Консул України В’ячеслав Хоменко до членів сімей загиблих українських воїнів.

Під час перебування в Анталії родини - учасники програми «Крила Янголів» відвідали православну церкву Вселенського Патріархату, де спільно молилися та взяли участь у недільній службі.

«Відпочинок, прийом в українських родинах в Анталії членів родин загиблих воїнів АТО/ООС - це ілюстрація того, що ви це цінуєте, ділитеся теплом, і дали це відчуття нашим родинам. Ми дуже це цінуємо. Захист буває різний: не лише зі зброєю в руках, а й такий, як робите ви», - наголосила у своєму виступі радник міського голови Львова з питань учасників АТО/ООС, депутат міської ради Олена Пасевич.

Вона вручили подяку Консулу України в Анталії за вагомий внесок у розвиток дружніх відносин між Анталією та Львовом, збереження духу українського патріотизму, згуртування української діаспори та популяризацію традицій і звичаїв України в Турецькій Республіці від міського голови Львова Андрія Садового.

В Анталії гостей приймали в родинах представниць української громади. З українського боку організатором поїздки виступила Львівська міська рада, де з початку цього року була створена робоча група з питань співпраці м.Львова з містами Туреччини.

«За результатами співпраці Робочої групи з Консульством України в Анталії та українськими громадами вдалось реалізувати цей проект, який назвали «Крила Янголів». Море, тепло людей, які з щирістю приділили увагу нашим співвітчизникам, назавжди запам‘ятається дітям та їх матерям. Адже добро починається з кожного із нас. Зігріваючи теплом і любов‘ю дитячі серця, ми виховуємо достойних українців, вірних патріотів, які неодмінно стануть гордістю держави. Я щиро радію», - поділилася враженнями з агентством секретар Робочої групи з питань співпраці міста Львова з містами Турецької Республіки Ірина Джиговська.

До організації програми відпочинку також долучилися українські бізнесмени, які працюють в Туреччині.

«Не можна переоцінити те, що роблять українські воїни, жертвуючи собою, своїм часом, віддаючи найдорожче – своє життя. Приймаючи їхні сім’ї тут, беручи участь в організації програми, ми кажемо «дякую». І хай у порівнянні це не така велика справа, але раді, що можемо на якийсь час зробити щасливими діточок та їхніх мам», - поділився з агентством Павло Шимкович, директор компанії Global Tarım Ürünleri - постачальника турецьких фруктів та овочів до України.

«Для нас це перший досвід розміщення гостей у сім’ях нашої громади. Загалом досвід позитивний та обнадійливий. Думаю, будемо удосконалюватися й готуватимемо нові проекти такого формату. Ми, наприклад, зрозуміли, що дуже важливим під час перебування сімей є вирішення питання зі мобільним зв’язком. Наступного разу, обов’язково врахуємо», - поділилася з агентством помічник консула Марина Озель, сім’я якої також приймала у гостей зі Львова.

«Для нас бачити щасливі, усміхнені обличчя дітей – найбільша нагорода. Ми як Середземноморське об'єднання українців організували активності, знайомилися, спілкувалися. У міру можливостей сім’ї, які приймали гостей, намагалися долучатися та самостійно організовувати дозвілля. Це корисний досвід і для гостей, і для приймаючої сторони. Кожен зміг відчути свою причетність до дуже доброї справи», - розповіла агенству голова «Середземноморського об'єднання українців» Наталія Караджа, яка приймала у своїй сім’ї гостей, а також виступала організатором заходів за їх участю.

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Загалом у рамках проекту «Крила Янголів» планується оздоровити ще 34 родини.

Фото: Ольга Будник