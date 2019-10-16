Музей Тараса Шевченка відкриється в новому приміщенні у Торонто

У Торонто (Канада) 20 жовтня в новому приміщенні відкриється Музей Тараса Шевченка.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться на сторінці заходу у Facebook.

“Нині музей відкривається вже втретє, в приміщенні, яке українська громада побудувала спеціально для музею з урахуванням всіх вимог до сучасної музейної діяльності”, - зазначається у дописі.

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Як повідомляється, канадський музей Кобзаря працює вже 67 років. Його було засновано Товариством об'єднаних українців Канади у липні 1952 року. Експозиція музею розповідала про творчість Т. Шевченка та діяльність канадських українців у царині культури.

У 1988 році музей знищила пожежа, врятувати вдалося лише копію посмертної маски Тараса Шевченка, яка була подарована Державним музеєм Т. Г. Шевченка.

Українська громада відновила музей, на зібрані кошти було придбано готове приміщення, пристосоване під експозицію та сховища. Предмети для нової колекції збирали в Канаді та Україні. З Державного музею Тараса Шевченка було передано понад 100 предметів.

Восьмого вересня 1995 року відбулося урочисте відкриття музею за участі української делегації. В її складі була і директорка Державного музею Т. Г. Шевченка Ольга Поляничко.

Фото: Юлія Шиленко у Facebook