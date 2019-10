На конференції у Канаді говорили про російську інформаційну війну проти України

В Едмонтоні відбулася конференція "Російська інформаційна війна. Приклад України у глобальному контексті".

Про це повідомляє пресслужба Генерального консульства України в м.Едмонтон.

«Під час конференції було обговорено вплив російської пропаганди та дезінформації на глобальні політичні та економічні процеси, зокрема, в контексті інформаційної війни проти України, методи боротьби та упередження такого впливу», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у роботі конференції, організованій Канадським інститутом українських студiй при Університеті Альберти (University of Alberta’s Canadian Institute of Ukrainian Studies (CIUS) – ред.) та Товариством сприяння розвитку українознавства (Alberta Society for the Advancement of Ukrainian Studies (ASAUS) – ред.), взяв участь Генеральний консул України в Едмонтоні Олександр Данилейко.

Як повідомляється на сторінці події у Facebook, додатковою метою конференції було сприяти появі нових типів діалогу між професійними журналістами та експертами у сфері ЗМІ та кібербезпеки, а також зосередити увагу на залученні місцевих громад у Канаді та за кордоном, враховуючи переваги соціального залучення для сприяння впровадженню нових систем стримувань і противаг, які відіграють важливу роль щодо потенційних інформаційних загроз.

У рамках конференції за участі провідних експертів були також обговорені використовувані Росією комунікаційні та кіберстратегії, метою яких є дестабілізація політичної і соціальної ситуації в Україні та інших країнах, а також проведені паралелі з інформаційними кампаніями РФ у сусідніх країнах, у країнах Центральної та Західної Європи, а також у США та Канаді.

Фото: Oleksandr Danyleiko у Facebook