В Афінах відбудеться фестиваль «Cossack Art festival Athens»

Українців та їх друзів у Греції запрошують на Третій фестиваль «Cossack Art festival Athens», що пройде 20 жовтня в Афінах.

Про це повідомила голова Клубу українок в Греції Ганна Олійнич у Facebook.

«Шановна діаспоро українців в Греції та друзі України! Ласкаво просимо Вас на 3 фестиваль Cossack Art festival Athens. Запрошуємо всіх на святкування Покрови Пресвятої Богородиці та Дня українського козацтва в Афінах», - йдеться у дописі.

Як повідомляється, фестиваль пройде у парку Алсос Кіфісіас (біля виходу з метро «Кіфісіа») за адресою: Alsos Kifisias Theod. Diligianni 11, Kifisia 145 61. Початок о 16:00.

За традицією, урочиста частина заходу розпочнеться святковою ходою учасників. У програмі фестивалю - багато розваг для дітей та дорослих, майстер-класи, українські смачні страви, подарунки для новонароджених українців тощо.

Під час святкового концерту відбудуться виступи українських дорослих та дитячих колективів, які проживають в Греції, шанують свої традиції та не забувають своє коріння. Зокрема, свою творчість представлять Українська суботня школа при культурно-освітньому центрі «Берегиня», Українська недільна школа "Трембіта" в Греції, Асоціація українців Греції «Український журавлиний край» тощо. Відбудуться сольні виступи наших земляків: Євгенії Савчук, Людмили Чернової, Романа Садовського.

Гостем фестивалю буде добре відомий місцевим шанувальникам гурт US Orchestra.

Як зазначається на сторінці події у Facebook, цього року на фестивалі «Cossack Art» до творчих колективів організацій українців в Афінах приєднаються учасники з діаспори Грузії, Румунії. Із традиційними грецькими танцями виступлять ансамблі мерії Кіфісіа, Критського товариства району Врілісіа та колектив «Хороахлістос» мерії Галатці.

Родзинкою свята буде виступ українського колективу Ukrainska Silska Orchestra. Запальні мелодії не залишать нікого байдужими.

Всі бажаючи матимуть змогу скуштувати українські страви, ознайомитись із виробами української народної творчості та дитячими малюнками на козацьку тематику. І навчитися танцюват українські танці.

«Українська традиція святкування Покрова Пресвятої Богородиці уходить корінням в часи Київської Русі. Особливої пошани свято набуло із формуванням українського козацтва та заснування Запорізької Січі. А тепер, 20 Жовтня в Афінах ми демонструємо ці традиції, котрі передавались із покоління в покоління та відображають культуру та унікальність українського народу», - йдеться у соцмережі.

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Зазначається, що організаторами фестивалю виступили Клуб українок в Греції та НПО «Борисфен» за підтримки Посольства України в Грецькій Республіці, Ради директорів Адміністрації «Квіткова виставка мерії Кіфісіа» та Melissa Network.

Фото: Hanna Oliynych у Facebook