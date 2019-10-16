Українців на Канарах запрошують долучитися до сучасної української літератури

Бібліотека Асоціації українців на Канарських островах «Дві Землі, Два Сонця» отримала нові видання сучасних українських письменників.

Ознайомитися з їх творчістю запрошують дорослих і малих українців, йдеться на сторінці засновниці Асоціації Олесі Лилак Чижович у Facebook.

«Дорогі мої друзі та члени нашої української асоціації! В нашій бібліотеці примножилося книжок!Під час моєї останньої поїздки (до України – ред.) багато друзів-письменників подарували мені свої видання, які я з задоволенням принесла до нашої бібліотеки та які Ви зможете взяти почитати», - написала Олеся Лилак Чижович.

Засновниця Асоціації українців на Канарських островах висловила окрему подяку письменникам Івану Кокуці, Соломії Зеленській, Миколі Сенейку, Володимиру Гонському та Ірині Ключковській.

Олеся Лилак додала, що в її приватній бібліотеці є також і дитяча література, яку теж можна брати читати додому.

Крім того, Олеся Лилак запросила до асоціації місцевих українців. «Приєднуйтесь до нас, запрошуйте друзів, які живуть на Канарах, діліться інформацією про те, що тут існує українська організація. Єднаймося! Будемо щиро раді всім!», - написала засновниця асоціації «Дві Землі, Два Сонця».

У коментарях під дописом українці також запропонували створити фонотеку і пообіцяли поділитися записами.

Олеся Лилак Чижович є ініціаторкою створення бібліотеки української літератури у Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. Є філологинею за освітою. Як Олеся Лилак зазначила в одному з коментарів, свою дипломну роботу в Університеті м.Барселони вона писала за книгою свого земляка Юрія Андруховича. Наразі роботою Олеси Лилак, з дозволу авторки, користуються на факультеті слов'янських мов Барселонського університету.

Фото: Olesya Lylak‎ у Facebook