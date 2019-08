В Едмонтоні відбувся велопробіг проти російської агресії в Україні

Велопробіг "Release, De-occupy and Repay" проти російської агресії в Україні та Грузії відбувся в Едмонтоні напередодні Дня Неазелжності України.

Про це йдеться на сторінці Генерального консула України в Едмонтоні Олександра Данилейка у Facebook.

«Напередодні Дня Незалежності разом з грузинськими друзями провели велопробіг проти російської агресії з вимогою припинити військову інтервенцію, звільнити захоплені території та усіх полонених. Bike ride in Edmonton against Russian aggression - "Release, De-occupy and Repay", - зазначається у дописі.

Як свідчать світлини, велопробіг відбувся під українським, кримськотатарським та грузинським прапорами та гаслом: «Time for Russia to Release, De-occupy and Repay» («Росії час звільнити, деокупувати та відшкодувати»).

Нагадаємо, п'ять років тому у лютому почалася агресія Росії проти України. В результаті 44 тис. кв км або 7% території України, включно з Кримом та східними районами Донецької і Луганської областей, були окуповані.

У серпні 2008 року Росія окупувала 20% території Грузії, створивши дві так званих держави – Абхазію і Південну Осетію і згодом визнавши їх незалежність. Ці регіони вже понад 10 років існують виключно на дотації від РФ, визнали їх лиш декілька країн. Після анексії цих регіонів Грузія припинила дипломатичні зв’язки з Росією.

Фото: сторінка Oleksandr Danyleiko у Facebook