Центр вивчення та плекання української мови "Зернятко" в Італії набирає першачків

Центр вивчення та плекання української мови «Зернятко» міста Брешія (Італія) набирає дітей до першого класу на новий навчальний рік.

Про це йдеться на сторінці Центру у Facebook.

«Парафія УГКЦ Різдва Христового м.Брешія оголошує набір дітей до першого класу на 2019-2020 н.р. Центру вивчення та плекання української мови «Зернятко», - йдеться у дописі.

Як зазначається у повідомленні, перший клас у школі – це інтегрований курс з навчання грамоти, пізнання світу, мистецтва та християнської етики. Також це адаптована методика Монтесорі, розвиток критичного мислення та емоційного інтелекту тощо.

Записатися до школи можна за телефоном: 3291110094.

Фото: Olena Ivanevych‎