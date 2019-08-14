Майстри бойового гопака відвідають Францію з показовими виступами

У вересні багаторазові чемпіони України з бойового гопака брати Давид та Родіон Новзи-Федюки продемонструють українське бойове мистецтво у Франції.

Про це повідомляється на сайті Громадської організації "Ліон-Україна" (Association Lyon-Ukraine).

«На запрошення асоціації “Ліон-Україна” видатні гопаківці перебуватимуть у Ліоні з 10 по 16 вересня», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 14 вересня брати продемонструють свої вмілості під час дефіле центром Ліона з нагоди ліонського Свята прапорів світу (Fête des Bannières du Monde).

Під час цього щорічного свята громади вихідців іноземних країн презентують культуру своїх країн, а також проходять урочистим парадом у народних костюмах, часто з танцями та музикою.

Фото: скріншот з відео, lyonukraine.org