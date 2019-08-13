Українську громаду в Нідерландах запрошують поласувати варениками на фестивалі

7 вересня у нідерландському місті Гаага проведуть Український фестиваль вареників.

Про це повідомляється на сторінці заходу у Facebook.

«Фестиваль вареників у Гаазі! Цьогорічним фаворитом фестивалю будуть вареники! Вареники з сиром, смаженою капустою, м’ясом, вареною товченою картоплею, шкварочками з цибулею, з яблуками, вишнями... Найрізноманітніші начинки здивують навіть найвибагливих гостей. Голодним не залишиться ніхто!», - пообіцяли організатори.

В рамках фестивалю будуть відкриті майстер-класи для дорослих і дітей. Одним з головних стане майстер-клас з ліпки вареників, який буде відбуватися впродовж усього фестивалю.

На заході також будуть представлені виробники України #MadeInUkraine: справжній мед від карпатських бджолярів, цукерки, ковбаски і м‘ясо та традиційні українські напої.

Також на гостей фестивалю чекають українські костюми, традиційні пісні та танці.

Фото з Facebook-сторінки заходу