У Польщі відкривається новий культурний сезон українців Вармії та Мазурів
Укрінформ
У суботу, 17 серпня, в Сроковському осередку культури відбудеться ХХІV Відкриття культурного сезону українців Вармії та Мазурів.
Про це повідомляє газета «Наше слово».
«Об’єднання українців у Польщі, Ольштинський відділ та сроковська ланка ОУП і Сроковський осередок культури щиросердечно запрошують до участі (у заходу – ред.)», – йдеться у повідомленні.
Програма заходу виглядає наступним чином:
16:00 – Відкриття фотовиставки о. Андрія Дуди «Герої не вмирають – Обличчя війни»
16:30 – Концерт «Українці, всюди українці»
Гості зможуть послухати та подивитися виступи ансамблю українського народного танцю «Черемош» з Венґожева, вокально-інструментального гурту «Слов’янська душа» з Триміста та Танцювальних ансамблів з України.
Фото: ukrpohliad.org, nasze-slowo.pl