У Польщі відкривається новий культурний сезон українців Вармії та Мазурів

У суботу, 17 серпня, в Сроковському осередку культури відбудеться ХХІV Відкриття культурного сезону українців Вармії та Мазурів.

Про це повідомляє газета «Наше слово».

«Об’єднання українців у Польщі, Ольштинський відділ та сроковська ланка ОУП і Сроковський осередок культури щиросердечно запрошують до участі (у заходу – ред.)», – йдеться у повідомленні.

Програма заходу виглядає наступним чином:

16:00 – Відкриття фотовиставки о. Андрія Дуди «Герої не вмирають – Обличчя війни»

16:30 – Концерт «Українці, всюди українці»

Гості зможуть послухати та подивитися виступи ансамблю українського народного танцю «Черемош» з Венґожева, вокально-інструментального гурту «Слов’янська душа» з Триміста та Танцювальних ансамблів з України.

Фото: ukrpohliad.org, nasze-slowo.pl