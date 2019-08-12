Посольство України в Австрії запрошує на пікнік до Дня Незалежності

Посольство України в Австрії організовує 23 серпня вже традиційний святковий пікнік з нагоди 28-річниці незалежності України.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, на галявину української дипустанови у Відні за адресою Наафгассе, 23 запрошуються всі охочі представники діаспори та друзі України.

"Шановні українці Австрії та друзі України! В останні роки у нас склалася добра традиція: святкувати спільно День Незалежності. Разом з нами щороку святкують і українські діти, по долі яких пройшлася ця війна", - написав у Facebook посол України в Австрії Олександр Щерба.

Він наголосив, що не буде винятком і цей рік. 23 серпня о 17:00 посольство відчиняє двері для громади.

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“З нами будуть діти наших героїв, які повертатимуться додому з Тіролю, де перебували на запрошення уряду цієї федеральної землі”, - додав посол.

Фото: esu.com.ua