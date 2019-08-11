На відпочинок до Австрії прибула нова група українських дітей

До австрійського Тіролю на реабілітаційні канікули прибула група українських дітей із сімей воїнів, які загинули або були поранені на Донбасі.

Про це повідомляє у Facebook Посольство України в Республіці Австрія.

"11 серпня до Австрії на реабілітаційні канікули прибула наступна група дітей наших воїнів, що загинули або були поранені на сході України. Цього разу діти прямують до Тіролю - завдяки домовленості посла Олександра Щерби із земельним урядом ця гостинна земля запросила наших хлопців та дівчат на двотижневий відпочинок", - ідеться у повідомленні.

Насичена програма включає міські екскурсії, прогулянки горами, відвідини альпійських зоопарків, купання в озерах і басейнах та багато іншого.

"Ми бажаємо нашим дітям цікавого та приємного перебування і сердечно дякуємо Тіролю!", - зазначили в українському диппредставництві.

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Як повідомляв Укрінформ, за сприяння посольства України у липні на канікулах в Австрії вже перебували дві групи українських дітей. Одна - на запрошення екологічної організації Global 2000, яка вже багато років організує реабілітаційні канікули для українських дітей, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Друга група – це діти, чиї батьки загинули у війні на сході України. Такими дітьми вже два роки поспіль займаються благодійники з австрійської організації Lions Clubs.

Крім того, 1 липня у Відні розпочав роботу літній "Табір миру" з вивченням іноземних мов, учасниками якого стали діти з різних куточків України, у тому числі із сімей українських воїнів.

А з 27 липня до 3 серпня у спеціалізованому скаутському комплексі під Віднем пройшов перший Літній пластовий табір. Участь у ньому взяли 70 пластунів, половина з яких прибули з України.