До посольства в Австрії завітали діти з України
Про це у Facebook повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба.
"Приймали сьогодні в посольстві дві групи. Українських дітей, батьки яких загинули на війні. І українських дітей, які перемогли або перемагають лейкемію", - написав посол.
За його словами, бачити усмішки цих дітей – "це розуміти, що все не дарма".
"Хто зневірюється в Україні - подивіться на цих дітей. Хто зневірюється в Європі - подивіться на австрійців, які їх запрошують. Найважче - дякувати їм і при цьому не давати голосу тремтіти. Не завжди вдається. Але нехай на фото будуть інші моменти. Ті, що з посмішками", - зазначив Щерба.
Дипломат додав, що за досягнутою домовленість, наступного року (вже втретє поспіль) українські діти, які втратили батьків на війні, знову відпочиватимуть в австрійському містечку Лоосдорф поблизу Відня.