До посольства в Австрії завітали діти з України

У посольстві нашої держави в Австрії прийняли маленьких українців, які втратили батьків на війні з РФ, а також тих, хто бореться з лейкемією.

Про це у Facebook повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба.

"Приймали сьогодні в посольстві дві групи. Українських дітей, батьки яких загинули на війні. І українських дітей, які перемогли або перемагають лейкемію", - написав посол.

За його словами, бачити усмішки цих дітей – "це розуміти, що все не дарма".

"Хто зневірюється в Україні - подивіться на цих дітей. Хто зневірюється в Європі - подивіться на австрійців, які їх запрошують. Найважче - дякувати їм і при цьому не давати голосу тремтіти. Не завжди вдається. Але нехай на фото будуть інші моменти. Ті, що з посмішками", - зазначив Щерба.

Дипломат додав, що за досягнутою домовленість, наступного року (вже втретє поспіль) українські діти, які втратили батьків на війні, знову відпочиватимуть в австрійському містечку Лоосдорф поблизу Відня.