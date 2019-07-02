У Відні запрацював "Табір миру" для дітей з України

У столиці Австрії 1 липня розпочав роботу літній табір дозвілля з вивченням іноземних мов "Табір миру", учасниками якого стали діти з різних куточків України.

Урочисте відкриття табору пройшло у віденському парку "Тюркеншанцпарк" біля пам’ятника українським козакам-визволителям Відня 1683 року, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

У Відні почав роботу "Табір миру" для дітей з України / Фото: Василь Короткий, Укрінформ

"Як і 336 років тому, коли українські козаки разом з іншими європейцями стали на захист Відня і всієї Європи, зараз українці знову стоять боронять рубежі Європи від нової небезпеки. Багато з вас приїхали з міст, де знають, в чому полягає ця підступна і страшна небезпека, надто рано познайомившись зі словом "війна". Ми хочемо зробити, щоб вам хоч на декілька днів стало краще і веселіше, щоб ви гарно відпочили і щоб ви краще познайомилися з тією самою Європою", - зазначив посол України в Австрії Олександр Щерба, звертаючись до учасників табору.

Поблагословив дітей на добрий час та побажав гарного відпочинку в таборі і настоятель греко-католицької церкви Святої Варвари у Відні отець Тарас Шагала.

Як зазначили організатори проекту Зоряна Столярчук та Іоанна Бейтан з Українсько-австрійського культурного центру "Ерудит", літній табір дозвілля з вивченням іноземних мов для українських дітей організовується у Відні вже третій рік поспіль за фінансової підтримки українського диппредставництва.

Цього року за допомогою філії Товариства міжнародної підтримки "Шлях до мрії" також було профінансовано відпочинок для шістьох дітей українських воїнів, які загинули на Донбасі. Разом з ними з України приїхали і двоє волонтерів-психологів, які працюватимуть з дітьми.

"За фінансової підтримки Української православної парафії у Відні та української школи "Ерудит" ми зараз вже маємо кошти для участі в третьому заїзді "Табору миру" ще двох дітей, які втратили батьків на війні", - зазначила Зоряна Столярчук.

Робота літнього табору розрахована на 4 заїзди, кожен з яких триває 14 днів. Загалом планується прийняти до 50 учасників, які проживатимуть, навчатимуться та харчуватимуться на базі української школи "Ерудит" у Відні.

Впродовж цього часу діти займатимуться вивченням англійської та німецької мов, матимуть змогу закріпити здобуті знання, а також відвідуватимуть музеї, басейни, парки та ігрові майданчики.