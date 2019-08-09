Україна представить свою продукцію на Всесвітньому медовому конгресі в Монреалі

Українська делегація візьме участь у 46-у Всесвітньому медовому конгресі та виставці APIMONDIA 2019, які проходитимуть в Монреалі з 8 по 12 вересня 2019 року.

Про це повідомляє Посольство України в Канаді.

«Україна на заході буде вперше представлена єдиним Національним стендом, де можна буде ознайомитись із медовою продукцією від провідних українських переробників та фасувальників меду. Під час виставки буде нагода також поспілкуватися безпосередньо із українськими пасічниками», - йдеться у публікації.

Співорганізаторами українського стенду є Українська Асоціація експортерів і переробників меду та Спілка Пасічників України за підтримки Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН та Європейського банку реконструкції та розвитку.

В рамках конгресу відбудеться Національний вечір, присвячений медовій галузі України, під час якого планується презентувати Бренд Українського меду.

Як відомо, Україна входить до п’ятірки найбільших світових виробників та експортерів натурального меду. Щороку експорт українського меду сягає близько 60 тис. тон, а географія охоплює всю північну півкулю.