У Брно відновлюють пам’ятник українським воїнам Першої світової війни

У чеському місті Брно приступили до відновлення пам`ятника українським воїнам Першої світової війни.

Про це повідомляє Українська ініціатива Південної Моравії на сторінці у Facebook.

“Сьогодні розпочались роботи по відновленню пам`ятника українським воїнам Першої світової війни, що знаходиться на центральному кладовищі м. Брно”, - йдеться у дописі.

Як зазначається, за роботу взялася чеська майстриня Марія Вамберська, яка має великий досвід реставраторських робіт по всій Чехії.

Реставрація буде проводитись у два етапи - спочатку відбудуться відновлення скульптури, написів, стіни та верхніх сходинок буде закінчено до 9 вересня цього року. Другий етап буде проводитись наступного року та охопить прилеглі до пам`ятника могили та іх оточення.

Після завершення робіт пам`ятник буде внесено до списку культурних пам’яток м.Брно. Всі роботи проводяться у співпраці Української ініціативи Південної Моравії, за фінансової підтримки Посольства України та Мерії міста Брно.

Фото: Facebook/Ukrajinská iniciativa Jižní Moravy z.s.