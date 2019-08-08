У Брно відновлюють пам’ятник українським воїнам Першої світової війни
Про це повідомляє Українська ініціатива Південної Моравії на сторінці у Facebook.
“Сьогодні розпочались роботи по відновленню пам`ятника українським воїнам Першої світової війни, що знаходиться на центральному кладовищі м. Брно”, - йдеться у дописі.
Реставрація буде проводитись у два етапи - спочатку відбудуться відновлення скульптури, написів, стіни та верхніх сходинок буде закінчено до 9 вересня цього року. Другий етап буде проводитись наступного року та охопить прилеглі до пам`ятника могили та іх оточення.
Після завершення робіт пам`ятник буде внесено до списку культурних пам’яток м.Брно. Всі роботи проводяться у співпраці Української ініціативи Південної Моравії, за фінансової підтримки Посольства України та Мерії міста Брно.
Фото: Facebook/Ukrajinská iniciativa Jižní Moravy z.s.