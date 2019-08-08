Президент на зустрічі з українською та кримськотатарською громадами Туреччини: Кожен з вас є важливим для України

В Анкарі, під час офіційного візиту до Турецької Республіки, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з представниками української та кримськотатарської громад і взяв участь у відкритті нової будівлі офісу кримськотатарської діаспори.

Про це повідомляється на сайті Президента України.

«Дуже приємно зустрітися з вами саме тут – у новій гостинній домівці кримськотатарської спілки. Особливо символічно, що ми зібралися однією великою родиною, і я радий, що українська та кримськотатарська громади тісно співпрацюють між собою», – сказав Глава держави на початку зустрічі.

Президент подякував громадам за солідарність з Україною та практичну підтримку нашої держави у часи випробувань, а також за вагомий внесок у становлення відносин стратегічного партнерства між Україною та Туреччиною. Він також відзначив діяльність осередків українських громад у різних містах Туреччини та одне з найголовніших надбань останнього часу – міжлюдські зв’язки.

«Завдяки вашій наполегливій праці українська громада в Туреччині міцнішає та перетворюється на справді впливову силу», – наголосив Володимир Зеленський.

«Дякую за численні акції на підтримку нашої держави, за моральну та матеріальну допомогу, за сприяння у лікуванні та оздоровленні українських дітей, які, на жаль, залишилися без батьківської опіки. Дякую вам за те, що зберегли Україну в серці», – додав Глава держави.

Президент підкреслив: попри те що гостинна турецька земля стала для присутніх новою домівкою, кожного чекають в Україні, і закликав приєднуватися до розбудови батьківщини.

«Кожен з вас є важливим для України. Ваш досвід, ваші знання, ваші можливості. Моя команда поставила перед собою дуже амбітні цілі: ми хочемо збудувати таку країну, до якої наші люди з радістю повертатимуться із закордонних заробітків та пошуків кращого життя. І я хотів би, щоб ви активно долучилися до творення цієї нової України – нам потрібна ваша допомога», – зазначив він.

Володимир Зеленський також повідомив, що під час сьогоднішніх перемовин з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом планує обговорити окупацію Криму та регулярні порушення Росією прав кримських татар і українців.

Президент зауважив, що Україна привертала й надалі привертатиме увагу міжнародної спільноти до порушення прав кримських татар окупаційною російською владою в Криму, водночас українська влада уважно вивчає проблеми кримських татар-переселенців, що змушені були покинути Крим через російську агресію.

«Запевняю вас, Україна не залишить переселенців сам на сам з їхніми проблемами. Також ми розуміємо, як важливо для вас відвідувати родичів та рідну землю. Найближчим часом на законодавчому рівні буде затверджено положення, яке спростить отримання дозволу для відвідання Криму», – резюмував Глава держави.

Крім того, у рамках візиту Президент України поклав квіти до Мавзолею засновника та першого Президента Турецької Республіки Мустафи Кемаля Ататюрка та зробив запис у книзі почесних гостей Мавзолею.

Фото: president.gov.ua