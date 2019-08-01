Українці в Італії попереджають про шахраїв, які збирають кошти «на підтримку Марківа»

Українські активісти в Італії попереджають про шахраїв, які у Facebook збирають кошти нібито на організацію акцій на підтримку несправедливо засудженого нацгвардійця Віталія Марківа.

Про це йдеться на сторінці Голови Християнського товариства українців в Італії Олеся Городецького у Facebook.

«Звертаємося до всіх українців, які переживають за долю Віталія Марківа, бути обережними і не потрапляти в пастки шахраїв, для яких нема нічого святого», - йдеться у дописі.

Як зазначається, багато друзів стали повідомляти про сторінку в соцмережі Facebook, яка декларує наміри "боротьби за свободу Віталія Марківа" та оголосила про збір коштів на "організацію акцій на його підтримку". Водночас, немає жодної публічної інформації про організаторів цієї сторінки, сторінка є анонімною.

Після спілкування з активістами з різних міст Італії та інших країн, які з дня арешту Віталія включилися у боротьбу за його звільнення, виявилося, що ніхто з них нічого не знає про цю сторінку і не причетний до її створення та ведення.

«З цього робимо висновок, що ці сторінки є нічим іншим, як шахрайством та намаганням обдурити довірливих людей. Крім цього, не маючи даних про організаторів цих сторінок, не можна виключати, що в подальшому вони можуть бути використані для провокацій», - йдеться у дописі.

Наголошується, що протягом всього часу утримання під вартою в Італії Віталія Марківа, не проводилося жодних офіційних збірок. Усі акції підтримки проводилися активістами за власні кошти. Організація поїздок на судові засідання проводилася силами та коштами самих активістів за допомоги інших членів громад, які хотіли, але не могли поїхати на засідання.

Активісти звертаються до українців, які переживають за долю Віталія Марківа, з проханням бути обережними і не потрапляти в пастки шахраїв.

Як повідомлялося, італійський суд 12 липня оголосив вирок нацгвардійцю Віталію Марківу, засудивши його до 24 років ув’язнення.

Марків перебуває за ґратами з 30 червня 2017 року, коли його заарештували в аеропорту Болоньї. Його звинуватили у вбивстві за попередньою змовою з групою осіб італійського фотографа Андреа Роккеллі та його російського перекладача Андрія Миронова. Вони загинули внаслідок мінометного обстрілу 24 травня 2014 року біля підніжжя гори Карачун під Слов’янськом, на контрольованій тоді бойовиками території.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав несправедливим і ганебним рішення італійського суду про засудження нацгвардійця Марківа до 24 років ув'язнення. Він заявив, що це рішення буде оскаржене.

Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ і Генпрокуратурі України терміново зайнятися питанням повернення на батьківщину нацгвардійця Марківа.

Фото: RFE/RL, сторінка Олеся Городецького у Facebook