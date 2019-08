«Приятелі ЗСУ» з Канади відзвітували про допомогу українським воїнам

Фонд «Приятелі ЗСУ» (Friends of Ukraine Defense Forces Fund) з Канади продовжує надавати допомогу українським воїнам, які протистоять російській агресії на сході України.

Черговий звіт фонду опубліковано на сторінці фонду у Facebook.

«Дякуємо всім, хто продовжує підтримувати захисників України. Ось звіт від Олександра Каюка з останньої подорожі на фронт, який включає фінансову допомогу завдяки вашим внескам на фонд «Приятелі ЗСУ», Friends of Ukraine Defense Forces Fund. Дякуємо всім відданим волонтерам в Україні, які невпинно від початку війни допомагають обороняти Батьківщину від російських агресорів», - йдеться у дописі.

У звіті, зокрема, зазначається, що волонтери побували на Луганщині, під Горлівкою, у Мар'їнці тощо. Бійцям передали медичні рюкзаки і медичне обладнання, коптер, деталі для приладів нічного бачення та бойової техніки, допоміжні аксесуари, одяг, продукти, цигарки тощо.

У звіті висловлено подяку всім, хто долучився до збору коштів, закупівлі необхідних речей та надав іншу допомогу.

Раніше на сторінці «Приятелів ЗСУ» у соцмережі волонтер Марі я Хаброва написала, що фонд надає допомогу воїнам вже чотрири роки. Ця допомогв різноманітна і оперативна: цвяхи, будіваельні матеріали, інструменти, запчастини, акумулятори та генератори, оптичні прилади та медицина, допомога пораненим та сім'ям тих, хто стримує російську агресію в Україні. Волонтер подякувала канадським друзям від свого імені та від бійців, які отримали допомогу фонду.

Як відомо, фонд «Приятелі ЗСУ» (Friends of Ukraine Defense Forces Fund) створений у 2014 році Лігою українців Канади (League of Ukrainian Canadians (LUC) та Лігою українок Канади (League of Ukrainian Canadian Women (LUCW) у відповідь на російську агресію в Україні.

Своєю місією фонд визначив доставку гуманітарної допомоги українським бійцям на передовій та родинам загиблих і поранених учасників АТО/ООС. Гуманітарна допомога, зокрема, передбачає забезпечення соціально-економічних, медичних, культурних, духовних потреб військових, підтримку родин загиблих.

