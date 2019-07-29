Українська суботня школа у німецькому Гайдельберзі набирає учнів
Про це йдется у оголошенні, яким поділилося Українське товариство у Франкфурті-на-Майні на своїй сторінці у Facebook.
"Українська суботня школа "Наша школа" м. Гайдельберґ проводить набір учнів до школи і дитячого садочка", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляється, у школі викладають українську мову та літературу, українознавство/історію України. Заняття проводять приємні та креативні вчителі, які вміють зацікавити дітей під час навчання. У школі також проходять тематичні свята, позашкільні заходи, майстер-класи, організовують цікаві екскурсії.
«Наш досвід – 10 років успішного навчання дітей», - зазначається в оголошенні.
Зауважується, що три перші навчальні суботи для початківців є безкоштовними, аби діти змогли ознайомитися зі шкільним життям.
«Чекаємо на ваших діточок вже з 14 вересня», - запрошують у школі.
Контактну та іншу інформацію можна занйти тут.
Фото: Укрінформ, сторінка Deutsch Ukrainische Gesellschaft Rhein Neckar e. V. у Facebook