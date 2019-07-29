Українська суботня школа у німецькому Гайдельберзі набирає учнів

Українська суботня школа "Наша школа" м. Гайдельберґ при Німецько-українському товаристві Рейн-Некар проводить набір учнів до школи і садка на новий навчальний рік.

Про це йдется у оголошенні, яким поділилося Українське товариство у Франкфурті-на-Майні на своїй сторінці у Facebook.

"Українська суботня школа "Наша школа" м. Гайдельберґ проводить набір учнів до школи і дитячого садочка", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, у школі викладають українську мову та літературу, українознавство/історію України. Заняття проводять приємні та креативні вчителі, які вміють зацікавити дітей під час навчання. У школі також проходять тематичні свята, позашкільні заходи, майстер-класи, організовують цікаві екскурсії.

«Наш досвід – 10 років успішного навчання дітей», - зазначається в оголошенні.

Зауважується, що три перші навчальні суботи для початківців є безкоштовними, аби діти змогли ознайомитися зі шкільним життям.

«Чекаємо на ваших діточок вже з 14 вересня», - запрошують у школі.

Контактну та іншу інформацію можна занйти тут.

Фото: Укрінформ, сторінка Deutsch Ukrainische Gesellschaft Rhein Neckar e. V. у Facebook