Парк української культури в Анталії відвідали дипломати

Українські дипломати сьогодні відвідали Парк української культури, який відкрився днями в Анталії, та подякували представникам громади, причетним до ініціативи та реалізації цього проекту.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

«Разом з генконсулом Олександром Гаманом та консулом В’ячеславом Хоменком відвідали український парк в Анталії, який нещодавно з’явився завдяки голові спілки «Українська родина» Віті Михайловій та підтримці мерії Мурат Паша. Місць консолідації та гуртування української громади в Туреччині стає більше», - написав дипломат.

У ході відвідин парку Посол України вручив голові ГО «Українська родина» Віті Михайловій подяку за участь в реалізації проекту з відкриття Парку української культури в Анталії.

"За активну громадську діяльність, спрямовану на розвиток дружніх зв'язків між українським і турецьким народами, та особистий внесок у справу відкриття Українського парку в Анталії" — зазначено у подяці.

Фото: сторінка ГО "Українська родина" у Facebook