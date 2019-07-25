Парк української культури в Анталії відвідали дипломати
Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Туреччині Андрій Сибіга.
«Разом з генконсулом Олександром Гаманом та консулом В’ячеславом Хоменком відвідали український парк в Анталії, який нещодавно з’явився завдяки голові спілки «Українська родина» Віті Михайловій та підтримці мерії Мурат Паша. Місць консолідації та гуртування української громади в Туреччині стає більше», - написав дипломат.
У ході відвідин парку Посол України вручив голові ГО «Українська родина» Віті Михайловій подяку за участь в реалізації проекту з відкриття Парку української культури в Анталії.
"За активну громадську діяльність, спрямовану на розвиток дружніх зв'язків між українським і турецьким народами, та особистий внесок у справу відкриття Українського парку в Анталії" — зазначено у подяці.
Фото: сторінка ГО "Українська родина" у Facebook