Українська школа у Франкфурті готується до нового навчального року

Українська суботня школа «Сонце в долонях» у Франкфурті готує навчальну літературу до нового 2019-2010 навчального року.

Світлини з новими книжками і зошитами розміщено на сторінці Українського товариства у Франкфурті-на-Майні у Facebook.

«Новини Української суботньої школи «Сонце в долонях»: так-так, до початку навчання ще далеко, але ми вже готуємося», - йдеться у дописі.

На світлині, зокрема, зображено нові Букварі, робочі зошити, збірки віршів, Дитячий кобзар, методичні рекомендації до проведення уроків навчання грамоти тощо.

А до шкільної бібліотеки надійшли посібники для вивчення української мови як іноземної.

«Нові надходження у бібліотеку. Вивчаємо украінську як іноземну систематично А1, А2, Б1 і так далі ... від МІОК», - йдеться у дописі.

На відповідній світлині, зокрема, навчальні посібники для студента «КРОК 1» і «КРОК 2», «Автостопом по Україні», призначені для всіх, хто вивчає українську мову як іноземну тощо, розроблені в Міжнародному інституті освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка» (МІОК).

Як повідомляється, навчання в українській суботній школі «Сонце в долонях» у Франкфурті розпочинається 31 серпня.

Фото: сторінка Українського товариства у Франкфурті-на-Майні у Facebook