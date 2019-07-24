Українська школа у Франкфурті готується до нового навчального року
Світлини з новими книжками і зошитами розміщено на сторінці Українського товариства у Франкфурті-на-Майні у Facebook.
«Новини Української суботньої школи «Сонце в долонях»: так-так, до початку навчання ще далеко, але ми вже готуємося», - йдеться у дописі.
На світлині, зокрема, зображено нові Букварі, робочі зошити, збірки віршів, Дитячий кобзар, методичні рекомендації до проведення уроків навчання грамоти тощо.
А до шкільної бібліотеки надійшли посібники для вивчення української мови як іноземної.
«Нові надходження у бібліотеку. Вивчаємо украінську як іноземну систематично А1, А2, Б1 і так далі ... від МІОК», - йдеться у дописі.
На відповідній світлині, зокрема, навчальні посібники для студента «КРОК 1» і «КРОК 2», «Автостопом по Україні», призначені для всіх, хто вивчає українську мову як іноземну тощо, розроблені в Міжнародному інституті освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка» (МІОК).
Фото: сторінка Українського товариства у Франкфурті-на-Майні у Facebook