У Канаді стартував проект, присвячений видатним українцям

Конґрес українців Канади (КУК) розпочав проект, героями якого будуть етнічні українці, які зробили чималий внесок у розвиток Канади.

Про це йдеться на сторінці КУК у Facebook.

«Нашу подорож про видатних україноканадців ми розпочинаємо з колишніх політичних діячів, які допомогли створити цю велику націю. Рамон Гнатишин, Ед Стельмах, Сен Поль Юзик, дякуємо за те, що ви зробили для формування минулого і майбутнього Канади», - йдеться у дописі.

Зазначається, що упродовж наступних 5 тижнів КУК через різні соціальні медіаплатформи розповідатиме про визначних українських канадців. «Слідкуйте за інформацією щопонеділка і щосереди, оскільки кожен новий тиждень презентуватиме нову категорію видатних україноканадців, про яких ви, можливо, ще не чули», - зауважується у дописі.

Як відомо, Рамон (Роман) Іванович Гнатишин (англ. Ramon John "Ray" Hnatyshyn, *16 березня 1934 — 18 грудня 2002) — канадський політик українського походження. Народився у родині емігрантів з України. Син Івана Гнатишина — сенатора від Прогресивно-консервативної партії Канади. У 1990–1995 рр. — 24-й генерал-губернатор Канади.

Едвард Стельмах (англ. Ed Stelmach; нар. 11 травня 1951, м. Ламонт, Альберта, Канада) — політичний діяч українськогопоходження. Був міністром сільського господарства (1997 до 1999 рр.), міністром інфраструктури (1999 до 2001 рр.), міністром транспорту (2001 до 2004 рр.) та міністром міжнародних і міжурядових справ (2004 до 2006 рр.). Прем'єр канадської провінції Альберта (15 грудня, 2006 р. — 7 жовтня 2011 р.).

Зазначається, що 1359655 канадців вважають себе українцями

Павло Юзик (англ. Sen Paul Yuzyk , 24 червня 1913, Пінто, Саскачеван — 9 липня 1986, Оттава, Онтаріо) — канадський сенатор українського походження, професор та автор книг, відомий діяч у канадській політиці та україноканадській громаді, ініціатор політики багатокультурності в Канаді.

В українському житті Павло Юзик визначався як співзасновник і президент Молоді Українського Національного Об'єднання (МУНО), як член управи КУК, як заступник директора Шевченківської фундації та як президент Канадського Товариства славістів (1963—1964). Очолював ряд українських і канадських установ. Відзначений багатьма українськими й канадськими медалями.

Фото: Укрінформ, сторінка UCC National - Ukrainian Canadian Congress у Facebook