На конкурсі у Чилі обирали наймилозвучніше українське слово

Українські дипломати у Чилі провели серед місцевих українців конкурс на наймилозвучніше слово української мови.

Про це йдеться на сторінці Відділення Посольства України в Аргентинській Республіці в Республіці Чилі у Facebook

«Дякуємо усім за участь! Вітаємо переможницю Світлану Іванову! Чекаємо на Вашу активну участь у наступних конкурсах!», - йдеться у дописі.

Переможця обрали за допомогою онлайн-сервісу random.org. Призом у конкурсі були два квитки на виставу українського цирку в Сантьяго 18 липня.

За умовами змагання, варіанти слова або кількох слів треба було залишити у коментарях під дописом організаторів про конкурс. На думку учасників, гарно звучать, зокрема, такі слова: горнятко, люстерко, малятко, голубонько, матінко, родина, сім'я, дітлахи, малятко, матуся, тендітний, зіронька, ялинка, пундики, рідна мова, сонечко, парасоля і сало.

У коментарях також зауважили, що «українська мова - це як щебетання пташок: слухаєш і не наслухаєшся» і «українська мова - солов'їна».

Як повідомлялося,16 липня в Україні набув чинності закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який Верховна Рада ухвалила 25 квітня.

Фото: Misión Diplomática de Ucrania en la República de Chile