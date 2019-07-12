Суд в Італії винесе сьогодні вирок нацгвардійцю Марківу

Сьогодні суд міста Павія в Італії винесе вирок Віталію Марківу, колишньому солдату Нацгвардії, якого звинувачують у причетності до вбивства на Донбасі у 2014 році італійського фотографа Андреа Роккеллі.

Про це повідомляє кореспондентка Громадського із суду.

«Засідання, на якому мають оголосити вирок, почнеться 12 липня близько 10 ранку за київським часом», - йдеться у повідомленні.

На останньому слуханні суду, який тривав з літа 2018 року, очікується присутність родичів Марківа та загиблого Роккеллі, українців з усієї Італії та великої кількості преси. За інформацією джерел Громадського, участь візьмуть також колишні колеги Марківа з Нацгвардії, депутати Верховної Ради України Богдан Матківський та Андрій Антонищак, які давали свідчення в суді Павії у цій справі.

Сторона обвинувачення просить визнати Віталія Марківа винним та засудити його до 17 років ув’язнення. Натомість адвокати Марківа вимагають звільнення українця за браком доказів.

Одночасно суд розгляне і цивільний позов проти держави Україна, який подали Федерація італійської преси, Асоціація журналістів регіону Ломбардія та заснований Роккеллі колектив фотографів Cesura Lab. Вони вимагають грошової компенсації у загальному розмірі 30 тисяч євро.

Віталій Марків, який має громадянство України та Італії, перебуває за ґратами з 30 червня 2017 року, коли його заарештували в аеропорту Болоньї. Його звинувачують у вбивстві за попередньою змовою з групою осіб італійського фотографа Андреа Роккеллі та його російського перекладача Андрія Миронова. Вони загинули внаслідок мінометного обстрілу 24 травня 2014 року біля підніжжя гори Карачун під Слов’янськом, на контрольованій тоді бойовиками території.

Прокурори вважають загибель Роккеллі умисним убивством. За їхньою версією, перебуваючи на горі Карачун, Марків передав інформацію про перебування журналістів українській армії.Захист відкидає ці звинувачення, наполягаючи на тому, що журналісти перебували в зоні війни без розпізнавальних знаків і стали жертвами перехресного вогню. Італійська сторона відмовилася від проведення слідчих дій на місці події, а також проігнорувала пропозиції України щодо створення спільної слідчої групи, які лунали після арешту Марківа.

Звинувачення проти Марківа базуються на свідченнях французького журналіста Вільяма Рогелона (ключовий свідок у справі), який був разом з Мироновим та Роккеллі біля пагорба Карачун під Слов’янськом і якому єдиному вдалося вижити.

Фото: Радіо Свобода