Діти у Тернополі та Харкові отримали подарунки української громади з Торонто

Діти у Тернополі та Харкові отримали подарунки з Торонто, які зібрала українська громада під час Благодійного марафону у червні.

Про це повідомляє Міжнародна організація українських громад “Четверта Хвиля“ у Facebook.

“Посилки, зібрані громадою Торонто під час П'ятого Марафону для дітей в Україні, вже у Харкові...”, - йдеться у дописі.

“Приємно отримувати такі щирі листи. Діти у Тернополі отримали подарунки з Торонто, які зібрала українська громада під час Благодійного Марафону у червні 2019 р.”, - зазначається у повідомленні.

П'ятий благодійний марафон "Діти Торонто-дітям України" відбувся 9 червня у Торонто.

Сотні дітей, батьків та просто небайдужих долучились до щорічної акції на підтримку дітей в Україні.

Фото: Facebook/Fourth Wave Canada