У Канаді обікрали українську церкву

У містечку Сіфтон на півдні канадської провінції Манітоба обікрали українську церкву.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у місцевій поліції.

За словами правоохоронців, зловмисники проникли до церкви та викрали речі, які могли становити цінність: розп’яття, свічники, інше начиння.

Зазначається, що в пошуку коштовностей злочинці вчинили в церкві безлад, однак жоден із цінних вітражів не постраждав.

Поліція веде розслідування крадіжки.

Храм у Сіфтоні був збудований зусиллями української громади у 1938 році.