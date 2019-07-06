У Канаді обікрали українську церкву
Укрінформ
У містечку Сіфтон на півдні канадської провінції Манітоба обікрали українську церкву.
Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у місцевій поліції.
За словами правоохоронців, зловмисники проникли до церкви та викрали речі, які могли становити цінність: розп’яття, свічники, інше начиння.
Зазначається, що в пошуку коштовностей злочинці вчинили в церкві безлад, однак жоден із цінних вітражів не постраждав.
Поліція веде розслідування крадіжки.
Храм у Сіфтоні був збудований зусиллями української громади у 1938 році.