Волонтер з Франції зачитав вірш Сосюри "Любіть Україну"

Французький волонтер Алексі Одонне, який став учасником літнього табору GoCamp — найбільшої освітньої волонтерської програми в Східній Європі, зачитав українською мовою вірш Володимира Сосюри "Любіть Україну".

Відповідне відео оприлюднив GoCamp на своєму YouTube-каналі.

“Цього року Україна вже вчетверте стає центром волонтерського руху у Східній Європі. GoCamp приваблює все більше іноземців, одним з них став 19-річний Алексі Одонне, який захоплюється Україною і українською мовою. Він декламує вірші Сосюри та Шевченка і впевнений, що кожен українець має робити те саме”, - йдеться в анотації до відео.

В інтерв’ю НВ Одонне розповів, що два тижні жив у приймаючій родині в Києві і не зміг не закохатися у це місто та його дух свободи.

“Познайомився з Україною я в жовтні поточного року, все здавалось таким іншим: культура, люди, їжа. Тоді я приїхав аби познайомитись з країною, мову якої я вивчаю. Вже влітку я вирішив повернутися до України в якості волонтера GoCamp. За пів року мені вдалось покращити свою українську мову, тому на цей раз вже відчував себе як риба у воді”, - сказав Одонне.

Фото: Надано автором для НВ “На сьогоднішній день своїм основним хобі я вважаю Україну і все, що з нею пов’язано: я читаю книжки, дивлюсь фільми та дізнаюсь новини більшою мірою про Україну. Тут я відкрив для себе мир та спокій, яких я не міг знайти у Парижі. Тут я відчуваю те, чого давно не відчував — свободу. Я був на вечірках з моїми друзями, де я вперше побачив стільки вільних людей, які рухались і танцювали вільно, так наче ніхто не дивиться”, - розповів він.

Фото: Надано автором для НВ

За словами Одонне, він хоче відкрити громадську організацію, пов’язану з Україною, у Парижі.

“Найближчий рік хочу сформувати чітку ідею громадської організації. Одна з тем, яка мене хвилює, пов’язана з війною на Сході України, зокрема, з допомогою жертвам цього конфлікту”, - зазначив він.