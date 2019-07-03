Волонтер з Франції зачитав вірш Сосюри "Любіть Україну"
Відповідне відео оприлюднив GoCamp на своєму YouTube-каналі.
“Цього року Україна вже вчетверте стає центром волонтерського руху у Східній Європі. GoCamp приваблює все більше іноземців, одним з них став 19-річний Алексі Одонне, який захоплюється Україною і українською мовою. Він декламує вірші Сосюри та Шевченка і впевнений, що кожен українець має робити те саме”, - йдеться в анотації до відео.
В інтерв’ю НВ Одонне розповів, що два тижні жив у приймаючій родині в Києві і не зміг не закохатися у це місто та його дух свободи.
“Познайомився з Україною я в жовтні поточного року, все здавалось таким іншим: культура, люди, їжа. Тоді я приїхав аби познайомитись з країною, мову якої я вивчаю. Вже влітку я вирішив повернутися до України в якості волонтера GoCamp. За пів року мені вдалось покращити свою українську мову, тому на цей раз вже відчував себе як риба у воді”, - сказав Одонне.
За словами Одонне, він хоче відкрити громадську організацію, пов’язану з Україною, у Парижі.
“Найближчий рік хочу сформувати чітку ідею громадської організації. Одна з тем, яка мене хвилює, пов’язана з війною на Сході України, зокрема, з допомогою жертвам цього конфлікту”, - зазначив він.