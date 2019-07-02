У Львові відкрився Літній інститут 2019, організований СКУ

У Львові розпочав свою роботу Літній інститут 2019 для педагогів, який організувала Світова Координаційна Виховно-Освітня Рада (СКВОР) Світового Конґресу Українців (СКУ).

Про це поідомляється на сайті СКУ.

“1 липня 2019 р. у Львові, Україна, розпочне свою роботу Літній інститут-2019, діяльність якого організовує Світова Координаційна Виховно-Освітня Рада (СКВОР) Світового Конґресу Українців (СКУ)”, - йдеться у повідомленні.

У роботі Літнього інституту-2019, який діятиме протягом 1-12 липня, візьмуть участь команди шкіл Львова й Львівської області та Мукачево й Закарпатської області в складі директорів, заступників директорів з виховної роботи, шкільних психологів та учителів перших класів, природознавства, математики, української мови та іноземної мови. Особлива увага буде надана віковій категорії учнів 5-9 класів.

Літній Інститут започатковано при Інституті Професійного Розвитку Вчителів (ІПРВ), який було створено при СКВОР у 1992 р. для поширення серед освітян України сучасних методик навчання і демократичних засад керівництва педколективами, вироблення умінь працювати в період змін і інформаційної війни та для вироблення навичок самоосвіти та постійного самовдосконалення. Згодом ці принципи стали складовою політики Нової Української Школи, яка з 2016 року запроваджується в загальноосвітніх школах України.

У 2018 році у своєму листі-вітанні учасникам Літнього інституту-2018, Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич ствердила, що “…завдяки Інститутові, співпраця з яким розпочалася з перших днів становлення освіти незалежної України, формується мережа агентів змін в українській освітній спільноті. Так створювалися передумови для нинішнього поступу”.

Директором ІПРВ-СКВОР є маґістр Надія Луців, колишня Голова СКВОР (1998-2008 рр.), а співдиректором з української сторони є Катерина Гороховська - колишній Начальник Управління освіти Львівської міської Ради (2011-2013 рр.) та Голова Наглядової ради Навчально-реабілітаційного центру “Джерело” у Львові (2013-2019 рр.).

У травні 2019 р. у рамках підготовки діяльності Літнього інституту-2019 Катерина Гороховська та доктор Оксана А. Винницька-Юсипович, колишня Голова СКВОР (2008-2018 рр.), яка є радником Міністра освіти й науки України та радником Міського голови Львова, провели ряд зустрічей з освітянами Львова. Рівнож Катерина Гороховська та Богдан Колос, Голова Крайової Пластової Старшини в Канаді, відвідали Мукачево, де зустрілися з представниками міської влади.

“Мені надзвичайно приємно, що в діаспорі є такі віддані високопрофесійні освітяни, які готові віддати частину своїх літніх вакацій, щоб поділитися власним досвідом з колегами з України, які працюють в умовах кореневих освітніх змін. Ми з нетерпінням чекаємо насичених тижнів роботи в Україні”, - заявила Директор ІПРВ-СКВОР маґістр Надія Луців.