Діаспорян Латвії запрошують на публічну дискусію “Війна в Україні очима латишів”

Українську діаспору в Латвії запрошують відвідати 1 липня публічну дискусію “Війна в Україні очима латишів”.

Про це повідомляється на сторінці заходу у Facebook, організованому Посольством України в Латвії, Центром культури “Латвія-Україна” та “SOS palīdzība Ukrainas armijai”.

Війна на сході Україні триває більше 5 років. З початком бойових дій багато небайдужих латишів відгукнулися і прийшли на допомогу українцям. До Дня Конституції України відомі латвійські волонтери, журналісти, які неодноразово відвідували Україну, вирішили розповісти про те, що насправді відбувається на сході України – внутрішній конфлікт чи зовнішня агресія? Як змінилась українська армія за останні роки? Яку роль відіграють волонтери? Та коли настане омріяний мир?”, - йдеться у описанні події.

Спікерам заходу стануть: Єва Бранте (юрист), Яніс Вінґріс (ведучий та режисер), Ґатіс Прієде (військовий доброволець та волонтер), Імантс Лієпіньш (журналіст), Інґус Захарченокс (військовий доброволець та волонтер).

Модератор заходу: Атіс Клімовичс (журналіст). Спеціальний гість – Алєкс Григор'євс (політолог)

Дискусію відкриє Посол України в Латвії Олександр Міщенко.

Спікери розкажуть про свої поїздки на Донбас, про реальну ситуацію там, як змінилася Україна за цей час, як вони допомагають Україні.

Під час заходу гості зможуть ознайомитися з виставкою фотографій, зроблених на сході України.

Публічна дискусія відбудеться у Воєнному музеї Латвії 1 липня 2019 р. 15.00-17.00

Вхід вільний.