Українські військові медики взяли участь в міжнародному військовому реабілітаційному симпозіумі в Естонії

На базі Східно-Талліннського центрального госпіталю (м. Таллінн, Естонія) було проведено міжнародний військовий реабілітаційний симпозіум, в якому в якому взяли участь представники військових медичних закладів з США, Великої Британії, Естонії, Грузії, Литви, Румунії та України.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

“Було обговорено проблемні питання та можливості їх вирішення із урахуванням міжнародного досвіду. Учасникам заходу було представлено клініку реабілітації Східно-Талліннського центрального госпіталю (м. Таллінн, Естонія), яка відповідає стандартам реабілітації передових країн світу та була відкрита у співпраці Європейського командування США з урядом Естонії”, - йдеться у повідомленні.

В ході заходу було представлено можливості з реабілітації поранених та травмованих військовослужбовців в різних країнах та перспективи розвитку відповідно до викликів сьогодення.

Також було висловлено бажання в продовженні та поглибленні підтримки медичної служби Збройних Сил України в розвитку системи реабілітації постраждалих військовослужбовців в зоні проведення операції Об’єднаних сил.

Фото з сайту mil.gov.ua