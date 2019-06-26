Українські військові медики взяли участь в міжнародному військовому реабілітаційному симпозіумі в Естонії
Про це повідомляє прес-служба Міноборони.
“Було обговорено проблемні питання та можливості їх вирішення із урахуванням міжнародного досвіду. Учасникам заходу було представлено клініку реабілітації Східно-Талліннського центрального госпіталю (м. Таллінн, Естонія), яка відповідає стандартам реабілітації передових країн світу та була відкрита у співпраці Європейського командування США з урядом Естонії”, - йдеться у повідомленні.
В ході заходу було представлено можливості з реабілітації поранених та травмованих військовослужбовців в різних країнах та перспективи розвитку відповідно до викликів сьогодення.
Також було висловлено бажання в продовженні та поглибленні підтримки медичної служби Збройних Сил України в розвитку системи реабілітації постраждалих військовослужбовців в зоні проведення операції Об’єднаних сил.
Фото з сайту mil.gov.ua