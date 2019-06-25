Українців Італії запрошують на фінальне засідання суду над Марківим

Українську діаспору Італії запрошують прийти на фінальне засідання суду над старшим сержантом Національної Гвардії України, Віталієм Марківим, якого несправедливо звинувачують у причетності до загибелі італійського фотографа Андреа Роккеллі.

Про це повідомляє Український погляд.

“Запрошуємо всіх небайдужих і свідомих українців з різних міст Італії взяти участь в останньому засіданні суду, щоб підтримати Віталія і його родину. Нехай тепло наших вишиванок, присутніх в залі, додасть Віталію сили Духу і впевненості в підтримці братів та сестер українців, яких він три роки захищав на фронті”, - йдеться у повідомленні.

Як відомо, в Трибуналі Павії вже рік триває суд над Марківим. 12 липня цього року відбудеться оголошення вироку у цій резонансній справі.

Протягом судових дебатів сторона обвинувачення так і не змогла надати жодного незаперечного доказу причетності Віталія Марківа до загибелі італійського фотографа Андреа Роккеллі. Сторона захисту спростувала всі закиди прокуратури.

"За умови чесного і неупередженого судочинства, суд мав би оголосити виправдальний вирок, на що ми всі сподіваємося. До зустрічі в Павії, 12 липня, за адресою piazza Petrarca, Sala dell’Annunciata”, - йдеться у пулікації.

Фото: radiosvoboda.org