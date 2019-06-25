Українців Італії запрошують на фінальне засідання суду над Марківим

Українців Італії запрошують на фінальне засідання суду над Марківим

Укрінформ
Українську діаспору Італії запрошують прийти на фінальне засідання суду над старшим сержантом Національної Гвардії України, Віталієм Марківим, якого несправедливо звинувачують у причетності до загибелі італійського фотографа Андреа Роккеллі.

Про це повідомляє Український погляд

“Запрошуємо всіх небайдужих і свідомих українців з різних міст Італії взяти участь в останньому засіданні суду, щоб підтримати Віталія і його родину. Нехай тепло наших вишиванок, присутніх в залі, додасть Віталію сили Духу і впевненості в підтримці братів та сестер українців, яких він три роки захищав на фронті”, - йдеться у повідомленні.

Як відомо, в Трибуналі Павії вже рік триває суд над Марківим. 12 липня цього року відбудеться оголошення вироку у цій резонансній справі.

Протягом судових дебатів сторона обвинувачення так і не змогла надати жодного незаперечного доказу причетності Віталія Марківа до загибелі італійського фотографа Андреа Роккеллі. Сторона захисту спростувала всі закиди прокуратури.

"За умови чесного і неупередженого судочинства, суд мав би оголосити виправдальний вирок, на що ми всі сподіваємося. До зустрічі в Павії, 12 липня, за адресою piazza Petrarca, Sala dell’Annunciata”, - йдеться у пулікації.

Фото: radiosvoboda.org

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