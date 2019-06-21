Посол Кулініч передав Епіфанію вітання від українців Австралії

Посол України в Австралії Микола Кулініч передав предстоятелю Православної церкви України митрополиту Епіфанію вітання від українців «зеленого континенту».

Про це повідомляє прес-служба Київської митрополії Української православної церкви (ПЦУ).

«Блаженнійший митрополит Київський і всієї України Епіфаній 20 червня 2019 року зустрівся з Послом України в Австралії Миколою Кулінічем. Пан Посол передав Його Блаженству вітання від українців Австралії та поінформував про релігійну ситуацію на «Зеленому континенті», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час зустрічі йшлося також про неминуче визнання Православної Церкви України з боку інших помісних Церков та внутрішньоукраїнські церковні питання.

На завершення спілкування сторони обмінялися пам’ятними подарунками.

Як повідомляв Укрінформ, у грудні 2018 року в Києві відбувся об'єднавчий церковний Собор, на якому ліквідували УПЦ КП, створили ПЦУ та обрали її предстоятелем митрополита Епіфанія, який на той момент був намісником предстоятеля УПЦ КП Філарета. У ході Собору до складу новоствореної церкви увійшли Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква та окремі єпископи УПЦ Московського патріархату.

На початку січня 2019 року новостворена церква отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха.

Фото: pomisna.info