Бібліотека однієї зі столичних шкіл ОАЕ поповнилася книжками про Україну

Бібліотека школи American Community School of Abu Dhabi в столиці ОАЕ поповнилася книжками про Україну англійською мовою.

Літературу, надану Міністерством закордонних справ України, навчальному закладу передав координатор української громади в Абу-Дабі Євгеній Семенов, про що він повідомив у Facebook.

«Школярі в Еміратах читатимуть про Україну. Англомовні книги про Україну від Міністерства закордонних справ передав сьогодні до бібліотеки American Community School of Abu Dhabi як подяку за надання безкоштовного приміщення для нашої Української громадської рідної школи в Абу-Дабі», - йдеться у дописі.

Як зазначається, тепер учні американської школи у столиці Еміратів мають змогу дізнатись історію України, здійснити віртульну мандрівку нашою країною, ознайомитись з українськими кухнею, культурою, історіями успіху й біографіями наших кращих спортсменів, митців тощо.

Євгеній Семенов висловив вдячність Міністерству закордонних справ України, Міністерству інформаційної політики України, проекту Публічна дипломатія України від МЗС / Ukraine's Public Diplomacy by MFA за підтримку ініціатив української громади.

У квітні українська громада в ОАЕ також отримала чимало художньої, навчальної літератури з України. Як повідомляв Укрінформ, 24-30 квітня в Абу-Дабі відбувся найбільший у регіоні міжнародний книжковий ярмарок Abu Dhabi International Book Fair. Координатором виступила державна установа Український інститут книги. На національному стенді було представлено 4 українські видавництва: видавничий дім “Освіта”, “Нора-Друк”, “Видавництво Анетти Антоненко” й “Підручники і посібники”.

Українська делегація подарувала місцевій громаді англомовні книги про Україну та сучасну українську художню літературу, а також передала частину привезених книжок учням українських шкіл вихідного дня у м.Абу-Дабі (Українська громадська рідна школа в Абу-Дабі та "Дивосвіт" Українська школа в Абу-Дабі) і м.Дубай (Українська школа в ОАЕ «Софія»).

Фото: Yevheniy Semenov