«Фольклорна мозаїка в Празі» зібрала колективи української діаспори з різних країн

Другий міжнародний фестиваль «Фольклорна мозаїка в Празі» відбувся днями у Чехії за участі українських творчих колективів з різних країн.

Про це йдеться на сторінці Посольства України в Чехії у Facebook.

«Удруге пройшов міжнародний фестиваль «Фольклорна мозаїка в Празі», організований відомим в Чехії творчим колективом «Джерело» під керівництвом Берегині цього колективу Дари Любачівської. Участь у фестивалі взяли колективи української діаспори Польщі, Естонії, Чехії та виконавці з України, які подарували глядачам справжнє свято української пісні та танцю», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, свої таланти продемонстрували ансамбль українського народного танцю «Студенти танцюють» з м. Лодзь (Польща); вихованці української недільної школи, що діє при українському земляцтві «Водограй» м.Сілламяе та товариства «Калина» м.Валга (Естонія); учні української суботньої школи «Ниточка Родоводу», створеної при Регіональному українському товаристві Східної Чехії (м.Градець Кралове).

Виступили також студенти Першої приватної танцювальної консерваторії в Празі, вокальна та танцювальна групи творчого колективу «Джерело», а також надзвичайно талановиті вокалісти з України Владислав Боднарчук та Даніель Добромільський.

Фото: сторінка Embassy of Ukraine in Prague / Velvyslanectví Ukrajiny v Praze у Facebook