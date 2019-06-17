В Айдині провели виїздне консульське обслуговування громадян України

Виїзне консульське обслуговування громадян України відбулося в провінції Айдин, що на південному заході Туреччини.

Про це у Twitter повідомило Посольство України в Туреччині.

«Виїзне консульське обслуговування в провінції Айдин. Прийнято більше 20 громадян України, видано паспорти для виїзду за кордон, оформлено заявки на виготовлення нових паспортів», - йдеться у повідомленні.

Окрім видачі та оформлення нових паспортів, оформлення заявок, було надано консультації з консульських питань.

Як відомо, в Туреччині діє Консульство при Посольстві України в Анкарі, Генеральне консульство в Стамбулі, Консульство України в Анталії, в Муглі, Бурсі та Чанаккале діють почесні консульства.

Фото: Посольство України в Туреччині у Twitter