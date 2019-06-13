У Казахстані вручили атестати учням школи із вивченням української мови

У Казахстані днями відбувся урочистий захід із вручення атестатів учням школи-гімназії №47 із вивченням української мови.

Про це повідомляє прес-служба Посольства України в Республіці Казахстан.

«Посольство України в Республіці Казахстан взяло участь в урочистому заході вручення атестатів учням 9-го класу школи-гімназії №47 з вивченням української мови м.Нур-Султан», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що учні підготували цікаву сценічну програму, наповнену українським колоритом та виступами.

До вручення атестатів долучився перший секретар Посольства Василь Бондар, який звернувся до випускників і побажав їм щасливої дороги і подальших звершень.

У заході також взяв участь волонтер Віктор Степаненко, студент Національного педагогічного університету ім.П.Драгоманова. Він за сприяння Посольства приїхав навчати школярів української мови на період літніх канікул.

Як Посольство повідомляло раніше, школа-гімназія №47 є єдиною установою в Центральній Азії, де факультативно вивчається українська мова. Учні школи, за участю Посольства, часто ініціюють заходи та свята, присвячені українським традиціям.

Фото: Посольство України в Республіці Казахстан