Освітяни діаспори обміняються передовим досвідом навчання під час інтернет-марафону

Українські освітяни закордону обговорять передові концепції навчання і обміняються досвідом у рамках VI Міжнародного інтернет-марафону «Світовий досвід українських шкіл».

Про це повідомляється на сайті Дистанційна академія.

«У четвер, 27 червня, відбудеться перша онлайн-зустріч із фахівцями українських закладів освіти з різних куточків світу «Світовий досвід українських шкіл». Ми зібрали освітян з Італії, Франції, ОАЕ, Нідерландів, Японії та Канади, аби обмінятися передовим досвідом і концепціями навчання. На вас чекають практики та творчі ідеї від вчителів для вчителів», - йдеться у повідомленні.

Під час онлайн-зустрічі бговорюватимуть 7 актуальних тем.

Зокрема, доповідь на тему «Збереження та вивчення української мови та культури в недільній школі. Японський досвід» представить Ковальова Наталія, засновник та керівник української недільної школи “Джерельце”, викладач мови та української культури в загальноосвітній японській школі.

Про сучасні методи навчання дітей-білінгвів та мультилінгвів, збереження української національної ідентичності в Японії розповість Наталія Лисенко, вчитель програми “Міжнародне порозуміння” японської молодшої школи, вчитель української мови в українській недільній школі “Джерельце”, викладач української мови як іноземної.

З інтерактивними методами викладання української мови та українознавства в українській школі в ОАЕ колег познайомить Тетяна Співаковська, канд.екон.наук, доцент, заступник директора Української школи в ОАЕ “Софія”, член правління Спілки українських освітян діаспори.

Італійським та нідерландським досвідом гуртування громади навколо школи поділиться Олександра Фарима, член правління Світової Федерації Українських Жіночих Організацій, президент Асоціації українськиї жінок в Італії, директор Української школи «Веселка» (Нідерланди).

Учитель Української школи Святого Володимира в Парижі Любов Любчик розповість про виховання національно-патріотичних цінностей як пріоритетне завдання українознавчих суботніх та недільних шкіл за кордоном.

Про адаптацію і розвиток програм і матеріалів навчання української мови як успадкованої для учнів молодших класів розкаже Тетяна Сунак, Голова Шкільної ради Конгресу українців Канади, відділ Торонто.

А досвідом інтегрованих уроків по-італійські та секретами мотивування дітей українського походження вивчати українську мову поділиться Галина Барляк-Жураківська (м.Брешія, Італія) - учитель початкових класів, практичний психолог, керівник Центру вивчення та плекання української мови “Зернятко”, переможниця Міжнародного конкурсу ” Найкращий учитель української мови за кордоном” 2018 в номінації – вчитель початкових класів, співзасновниця та член правління Спілки українських освітян діаспори.

Більш детальну інформацію про захід можна знайти тут.

Фото: Твоє Місто, Halina Barlyak