Українські волонтери у США зібрали гумдопомогу для медичних закладів України

Посольство України в США разом з українськими волонтерськими організаціями Америки передало гуманітарну допомогу для відправки до медичних закладів України.

Про це повідомляється на сторінці диппредставництва у Facebook.

«У Посольстві України в США відбулась урочиста передача благодійної допомоги, зібраної організацією United Help Ukraine, керівнику проекту Support Hospitals in Ukraine Віталію Дубілю, який готує гуманітарний медичний вантаж для відправки до 4-х медичних закладів України: Військово-медичного клінічного центру професійної патології особового складу Збройних Сил України (м.Ірпінь), Дитячої клінічної лікарні Охматдит (м.Львів), Дитячої лікарні міста Житомира та Житомирського реабілітаційного центру братів Кузьміних», - йдеться у дописі.

Посол України в США Валерій Чалий (Valeriy Chaly) подякував представникам української громади в США, очільнику та волонтерам проекту “Support Hospitals in Ukraine” та організації “United Help Ukraine” за підтримку ідеї Посольства надати допомогу також медичним закладам військового спрямування, щоб підтримати лікування і відновлення українських воїнів.

Кошти, потрібні для доставки медичного вантажу з США до медичних центрів та лікарень, були зібрані під час благодійних концертів, проведених спільно Посольством України в США та організацією “United Help Ukraine”.

Валерій Чалий вручив Віталію Дубілю цінний подарунок Посольства, а представниці "United Help Ukraine" Юлії Мурашко - почесну грамоту за активну волонтерську діяльність та допомогу Україні.

На завершення заходу був підписаний Меморандум про співпрацю між Посольством України в США та “Support Hospitals in Ukraine”, який засвідчив готовність продовження співпраці в цьому та подібних проектах.

Дуже символічною стала присутність на заході в Посольстві українського воїна Александра Попруженко, який зараз перебуває в США на лікуванні з відновлення зору.

Фото: сторінка Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США у Facebook