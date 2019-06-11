Українці Угорщини запрошують на Зелені свята

Українці в Угорщині запрошують охочих 15 червня разом відзначити свято Трійці, або Зелені свята.

Про це йдеться на сторінці Столичного українського самоврядування у Facebook.

«Самоврядування українців Ференцвароша та Товариство української культури Угорщини за підтримки Столичного Самоврядування українців з пошаною запрошують Вас та Вашу сім'ю на традиційне святкування Трійці, яке влаштовується 15 червня 2019 року (субота) у Центрі Культури Ференцвароша (адреса:Budapest, IX. kerület Haller utca 27)», - повідомляється у дописі.

У програмі заходу – плетіння віночків та букетів, прикрашання гілками дерев, їхнє освячення.

Опісля святкову програму продовжить фольклорний гурт „IGNISZ” із Праги.

Організатори гарантують позитивний настрій і просять попередньо повідомити про бажання взяти участь у заході для того, оби забезпечити усіх охочих місцями.

Як відомо, свято Трійці є одним з 12 найважливіших християнських свят. День Святої Трійці також називають Зеленими святами, або П'ятдесятницею. Храми та власні оселі віруючі прикрашають зеленню та квітами.

У 2019 році святкування Трійці припадає на 16 червня – п'ятдесятий день після Великодня.

Фото: Budapesti Ukránok