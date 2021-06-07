Закон про розвиток закладів культури опублікували в «Голосі України»

Закон "Про внесення змін до Закону України "Про культуру" щодо загальних засад надання населенню культурних послуг" (№4318) опублікували в офіційній газеті Верховної Ради "Голос України".

Як передає Укрінформ, текст документа оприлюднено на сайті видання.

Так, закон передбачає створення умов для творчого розвитку особистості, естетичного виховання громадян, доступності мистецької освіти, задоволення культурних потреб українського народу.

Крім того, документ сприятиме залученню інвестицій, коштів від надання платних послуг, благодійної діяльності у модернізацію закладів культури незалежно від форми власності.

Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування, крім пункту другого прикінцевих положень документа, який набирає чинності з дня його опублікування.

Зокрема, відповідно до пункту другого, Кабінету Міністрів України доручається забезпечити введення в дію нормативно-правових актів, що випливають з цього документу, одночасно із набранням ним чинності; підготувати пропозиції щодо запровадження культурної субвенції з державного бюджету для фінансування надання базового набору культурних послуг та внести їх на розгляд Верховної Ради; вжити заходів щодо утворення бюджетної установи, що належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, зі сприяння розвитку креативних індустрій та виробленню креативного продукту, внести на розгляд парламенту проєкт закону, який визначатиме особливості діяльності такої установи. Крім цього, Кабміну доручається у 2022 році поінформувати ВР про стан виконання цього закону.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила відповідний законодавчий акт 29 квітня 2021 року.