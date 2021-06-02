На кінофестивалі «Молодість» - світова прем'єра короткометражки «Одні»

На 50-му Київському міжнародному кінофестивалі «Молодість» 2 червня відбудеться світова прем'єра короткометражного фільму «Одні», створеного за підтримки Держкіно.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно, передає Укрінформ.

Як зазначається, дебютна стрічка режисера Валентини Черкашиної представлений в Національному конкурсі кінофестивалю. Фільм розповідає історію з життя дитячого будинку. 35-річний аутист Богдан змалку живе у дитбудинку, а тепер ще й працює електриком та заміняє нічного охоронця. Одного дня в заклад привозять хлопчика Юрка, який не вірить у смерть батька і впевнений, що той скоро забере його додому. Вночі до малюка приходить Богдан, в якого буцімто «вселився» дух батька хлопчика, і просить, щоб Юрко звикав до нового життя. Про нічну бесіду дізнаються інші діти, які теж мріють побачити своїх батьків.

Сценарій написала Марина Артеменко, оператор Сергій Півненко. В головних ролях – Ярослав Шахторін та Євген Інтелегатор. Кінопроєкт став одним з переможців Тринадцятого конкурсного відбору Держкіно.

Фільми Національного конкурсу 50-го Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість» можна подивитися в кінотеатрах «Жовтень» та «Kino 42», а також онлайн.

Як повідомляв Укрінформ, 50-ий ювілейний Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість» стартував 29 травня і триватиме до 6 червня у гібридному форматі за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики, Державного агентства з питань кіно та Київської міської державної адміністрації. Під час фестивалю передбачається показ близько 200 стрічок у 21 секції.