«Молодість» представила прем'єру документальної стрічки «Моя війна»

На кінофестивалі «Молодість» 1 червня відбувся прем’єрний показ документального фільму «Моя війна» української режисерки Маші Кондакової, яка мешкає у Франції.

Про це повідомляє Держкіно, передає Укрінформ.

«Стрічка, створена за підтримки Держкіно, розповідає історію трьох жінок, які стали до лав української армії та беруть участь у бойових діях на сході країни. Доля кожної з них складалася по-різному, але кожна визначена війною. Незважаючи на те, що події на Донбасі впливають на мільйони жителів України, для героїнь фільму війна не однорідна - у кожної своя», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у «Моїй війні» режисер спостерігала за трьома героїнями: «Лерою» (Валерія), «Лютиком» (Іра) та «Відьмою» (Олена). Вона проводила з ними багато часу поза зйомками і прагнула передати їхнє життя максимально правдиво - тож у фінальному монтажі картини багато довгих планів, які не перериває навіть важка тиша.

«Лера» (Валерія Бурлакова) - журналістка. Під час роботи на фронті вона вирішила стати військовою. Незабаром дівчина зустріла свого коханого з позивним «Морячок», капітана бомбового загону. Після його смерті війна затягнула жінку ще глибше.

«Відьма» (Олена Любинецька) до волонтерства у 2014 році очолювала мережу магазинів. Зараз вона командує мінометним стрілецьким загоном і живе на фронті, далеко від своїх дітей.

«Лютик» (Ірина Івануш) - лікарка, волонтерка від самого початку конфлікту. Під час рятувальної місії вона наступила на протипіхотну міну і втратила обидві ноги. Тепер їй доводиться битися в Києві, далеко від фронту, щоб завоювати своє нове місце в суспільстві.

Автори сценарію – Яна Пономаренко, Маша Кондакова, Максим Поцці-Ґарсія. Оператори – Сергій Стеценко, Слава Цвєтков. Композитор – Джек Бертман. Продюсери – Жульєн Берлан, Володимир Філіппов, Андрій Суярко, Алла Овсяннікова, Ельза Ракотосон. Українським співвиробником стрічки є кінокомпанія «Інсайт Медіа».

Кінопроєкт фільму з робочою назвою «Міцна та ніжна» став одним із переможців Восьмого конкурсного відбору Держкіно і отримав державну фінансову підтримку розміром 3 млн 398 тис. грн при загальній вартості виробництва в 3 млн 608 тис. грн.

Режисер Маша Кондакова народилася і виросла у Києві в сім'ї науковців, закінчила КНУТКіТ ім. I. Карпенка-Карого. Її перший короткометражний фільм «Листопад» був відібраний до фестивалю в Локарно і загалом отримав 15 фестивальних нагород, його придбав і транслював Canal+. Маша переїхала до Парижа, знімається у Франції як акторка та працює режисером.

Фото з сайту Держкіно