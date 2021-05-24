Опера-реквієм IYOV для препарованого рояля, ударних, віолончелі та солістів, яка у 2020 році отримала Національну премію імені Тараса Шевченка, вперше прозвучала в акустичній версії.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, виступ відбувся на Art-сцені Київської опери.

«Цей камерно-акустичний виступ – саме те абсолютно автентичне звучання, яке було під час написання опери. Іншими словами - це звукове першоджерело до того моменту, як його пропустили через пульт, мікрофони, монітори, джеки та штекери», - зазначив у коментарі Укрінформу композитор Роман Григорів.

Сучасна українська опера IYOV вперше прозвучала в акустичній версії/Фото: Євген Котенко, Укрінформ

Він додав, що оперу IYOV створено формацією Nova Opera за книгою Йова зі Старого Заповіту та з використанням латинських сакральних текстів. Її написано в синтетичному жанрі, що вперше в історії світової музики поєднав у собі оперу, реквієм та ораторію.

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У 2018 році опера IYOV увійшла до топдесятки сучасних опер світу за версією міжнародного конкурсу Music Theatre NOW, у якому змагалися 436 вистав із 55 країн.

«Саме тембровий всесвіт мікродеталей роялю, його глибокі вібрації занурюють нас в обертоновий світ молекул і атомів звуку. До слова, відчуття часу і простору при акустичному звучанні кардинально відрізняються від звичного. Виконавський ансамбль досягає найточніших інтонацій, а природній баланс на нюансі піанісимо створює магію», - сказав Григорів.

Музичним відкриттям твору стало використання препарованого рояля.

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Виконавці співають та гукають всередину інструмента. Користуючись різними предметами – видобувають із рояля незвичні звуки, він за звучанням перетворюється на справжній симфонічний оркестр, інколи - навіть на генератор електронних звуків.

«Рояль - це просторове та музичне серце опери IYOV. Тут рояль як зразок символічного столу Господа. Це схоже на уявлення Йоганна Вольфганга Ґете про макрокосм, який можна побачити через мікрокосм. Це символ світу, людини та Бога, всього нашого життя», - розповів режисер Влад Троїцький.

Композитор Ілля Разумейко додав, що звичної для більшості глядачів опери не варто очікувати, бо IYOV - це звернення, де немає дії як такої.

«Опера пережила дуже багато трансформацій. Її ера закінчилась дуже давно, у 20-ті роки ХХ століття. Є теорія у Славоя Жижека, що смерть опери збіглася з народження психоаналізу. Був Вагнер, бог опери. Навіть є теорія, що саме зі стилю Вагнера постав стиль Голлівуду. Але стався певний злам і цю міфологічну функцію на себе перебрало кіно. Так, наразі опера змінилася. Сьогодні опера – це дуже багато всього, це музичний театр, де є «гібридні» вистави зі змішанням різних жанрів», - пояснив Разумейко.

Вокалісти зізнаються, що залюбки збираються на репетиції IYOVa, адже це - один із найулюбленіших творів, з яким є про що поміркувати та відчути різний діапазон емоцій.

«Для мене історія Йова - це найпотужніший зразок віри та впевненості, що Бог є єдиним благом, а любов до нього - єдиним спасінням. Це історія сили духу. Коли писалась опера, композиторські таланти отримали небесне благословення. В результаті ми отримали справжній витвір мистецтва. Опера IYOV - це чиста енергія правди», - зазначила солістка опери Мар'яна Головко.

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Водночас баритонові Руслану Кіршу імпонує позиція праведного Йова: приймати все, що дає йому Бог, - чи то любов і добро, чи трагедії і втрати. «У складних ситуаціях я повертаюсь до досвіду Йова. І щоразу переконуюсь - у його вчинках справжня мудрість», - наголосив він.