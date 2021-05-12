Музична премія Brit Awards 2021 назвала переможців
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на CNN.
Список лауреатів Brit Awards 2021 виглядає наступним чином:
- Найкращий британський сольний виконавець: J Hus
- Найкраща британська сольна виконавиця: Дуа Ліпа
- Найкращий британський гурт: Little Mix
- Пісня року: "Watermelon Sugar," Гаррі Стайлз
- Альбом року: Future Nostalgia — Дуа Ліпа
- Найкращий новий артист: Арло Паркс
- Найкраща міжнародна виконавиця: Біллі Айліш
- Найкращий міжнародний виконавець: The Weeknd
- Найкращий міжнародний гурт: Haim
- Всесвітня ікона: Тейлор Свіфт
Ведучим церемонії був комік Джек Вайтхолл. Вручення проходило на лондонській O2 Arena в присутності чотирьох тисяч глядачів без масок, що стало першим у Британії масовим заходом з живою музикою у приміщенні за останні 14 місяців. Зазначається, що усі глядачі перед шоу вони повинні були отримати негативний тест на коронавірус.
Як відомо, Brit Awards — щорічна церемонія вручення музичних нагород Великої Британії в області попмузики, заснована Британською асоціацією виробників фонограм. Уперше її було вручено в 1977 році (щорічно вручають з 1982). Для виконавців класичної музики є окрема премія Classical BRIT Awards, яку вручають у травні щороку, починаючи з 2000 р.