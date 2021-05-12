Музична премія Brit Awards 2021 назвала переможців

У Лондоні на 41-й церемонії нагородження Brit Awards 2021 оголосили лауреатів музичної премії.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на CNN.

Список лауреатів Brit Awards 2021 виглядає наступним чином:

Найкращий британський сольний виконавець: J Hus

Найкраща британська сольна виконавиця: Дуа Ліпа

Найкращий британський гурт: Little Mix

Пісня року: "Watermelon Sugar," Гаррі Стайлз

Альбом року: Future Nostalgia — Дуа Ліпа

Найкращий новий артист: Арло Паркс

Найкраща міжнародна виконавиця: Біллі Айліш

Найкращий міжнародний виконавець: The Weeknd

Найкращий міжнародний гурт: Haim

Всесвітня ікона: Тейлор Свіфт

Ведучим церемонії був комік Джек Вайтхолл. Вручення проходило на лондонській O2 Arena в присутності чотирьох тисяч глядачів без масок, що стало першим у Британії масовим заходом з живою музикою у приміщенні за останні 14 місяців. Зазначається, що усі глядачі перед шоу вони повинні були отримати негативний тест на коронавірус.

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Як відомо, Brit Awards — щорічна церемонія вручення музичних нагород Великої Британії в області попмузики, заснована Британською асоціацією виробників фонограм. Уперше її було вручено в 1977 році (щорічно вручають з 1982). Для виконавців класичної музики є окрема премія Classical BRIT Awards, яку вручають у травні щороку, починаючи з 2000 р.