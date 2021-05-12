Музична премія Brit Awards 2021 назвала переможців

Музична премія Brit Awards 2021 назвала переможців

Список
Укрінформ
У Лондоні на 41-й церемонії нагородження Brit Awards 2021 оголосили лауреатів музичної премії.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на CNN.

Список лауреатів Brit Awards 2021 виглядає наступним чином:

  • Найкращий британський сольний виконавець: J Hus
  • Найкраща британська сольна виконавиця: Дуа Ліпа
  • Найкращий британський гурт: Little Mix
  • Пісня року: "Watermelon Sugar," Гаррі Стайлз
  • Альбом року: Future Nostalgia — Дуа Ліпа
  • Найкращий новий артист: Арло Паркс
  • Найкраща міжнародна виконавиця: Біллі Айліш
  • Найкращий міжнародний виконавець: The Weeknd
  • Найкращий міжнародний гурт: Haim
  • Всесвітня ікона: Тейлор Свіфт

Ведучим церемонії був комік Джек Вайтхолл. Вручення проходило на лондонській O2 Arena в присутності чотирьох тисяч глядачів без масок, що стало першим у Британії масовим заходом з живою музикою у приміщенні за останні 14 місяців. Зазначається, що усі глядачі перед шоу вони повинні були отримати негативний тест на коронавірус.

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Як відомо, Brit Awards — щорічна церемонія вручення музичних нагород Великої Британії в області попмузики, заснована Британською асоціацією виробників фонограм. Уперше її було вручено в 1977 році (щорічно вручають з 1982). Для виконавців класичної музики є окрема премія Classical BRIT Awards, яку вручають у травні щороку, починаючи з 2000 р.

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