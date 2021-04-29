На Міжнародному конкурсі в США здобув перемогу юний акордеоніст із Донеччини

На Міжнародному конкурсі в США здобув перемогу й отримав звання чемпіона світу Іван Гомольський – юний акордеоніст із Донецької області.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в Управлінні культури і туризму Донецької ОДА.

Фото: Управлінні культури і туризму Донецької ОДА

«Юний акордеоніст з Часів Яру Іван Гомольський (9 років) став першим у своїй віковій категорії на міжнародному конкурсі «Accordion Star International 2021», який відбувся в Америці (штат Oregon) 16-25 квітня, і отримав звання Чемпіона світу», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на конкурсі юний віртуоз під керівництвом викладача вищої категорії Наталії Дорофеєвої представляв Україну. А за звання чемпіона в категорії «Діти до 10 років» змагалися 22 учасники з 12 країн світу. Головою журі був В'ячеслав Семенов – відомий виконавець та композитор, а суддями стали найкращі виконавці світового рівня, композитори, диригенти, продюсери з Америки, Канади, України, Білорусії, Сербії, Росії, Германії, Швеції, Китаю, Англії, Франції, Ізраїлю та інших країн світу.

У зв'язку з карантинними обмеженнями конкурс проводився в онлайновому форматі.

Як повідомляв Укрінформ, український музикант В'ячеслав Онищенко взяв участь у 44-му концерті традиційних японських інструментів у Японії, зігравши на кокю.

Фото: Іван Гомольський / Управлінні культури і туризму Донецької ОДА