Премія Огієнка назвала переможців

У Житомирі визначили лауреатів Всеукраїнської премії імені Івана Огієнка у п’яти номінаціях.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Департамент культури, молоді та спорту Житомирської ОДА.

«У Житомирському фаховому коледжі культури та мистецтв ім. Івана Огієнка комітет із присудження Всеукраїнської премії ім. Івана Огієнка визначив цьогорічних лауреатів», - йдеться у повідомленні.

Рішенням комітету премію імені Івана Огієнка присудили: Михайлу Жайворону та Валентині Мастєровій (номінація «Література»), Олександру Колянчуку («Освіта»), Василю Яременку («Наука»), Наталії Аксьоненко та комунальному закладу «Київський академічний ансамбль української музики «Дніпро» («Мистецтво»), Тарасу Креміню і Тарасу Марусику («Громадська, політична та духовна діяльність»).

Окрім відзнак, лауреати отримають грошову винагороду у розмірі до 10 тис. грн у кожній номінації.

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Премія імені Івана Огієнка заснована з метою вшанування видатного українського вченого-мовознавця, письменника, перекладача, педагога, державного та церковного діяча, уродженця Брусилова на Житомирщині Івана Огієнка – митрополита Іларіона (1882-1972 рр.). Вона присуджується із 1995 року за заслуги у розвитку національної духовної культури, утвердження української державності, міжнаціональної та міжконфесійної злагоди.

Фото: Департамент культури, молоді та спорту Житомирської ОДА, Facebook