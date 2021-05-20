Зеленський із дружиною взяли участь у врученні Шевченківської премії

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська взяли участь у нагородженні лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт глави держави.

«Радий бути тут з моєю дружиною й бачити трансформацію Національної премії України імені Тараса Шевченка. Дуже важливо бачити високий статус цієї премії. Церемонія нагородження відбувається у знакових місцях України», – сказав глава держави, вітаючи лауреатів.

Президент наголосив, що цього року Україна відзначає низку важливих ювілейних дат. Зокрема це 30-річчя утворення Збройних Сил, 25-річчя Конституції, 75-річчя держпідприємства «Антонов», ювілей Лесі Українки та 60-річчя Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Церемонія вручення Шевченківської премії / Фото: president.gov.ua

«Символічно, що це відбувається у рік 30-річчя незалежності України. Це головні символи України – наша Конституція, наша армія, наша авіація, наша культура, наша премія імені Тараса Шевченка – премія кожного українця. Вітаю вас із цим ювілеєм», – сказав Зеленський.

Президент підписав указ №199/2021, відповідно до якого Національну премію України імені Тараса Шевченка 2021 року присуджено режисеру Валентину Васяновичу та художнику-постановнику Владлену Одуденку за фільм «Атлантида».

Письменниця Оксана Луцишина отримала премію за роман «Іван і Феба», а журналіст Станіслав Асєєв – за книгу есеїв «В ізоляції».

Також лауреатами премії стали представники музичної агенції «УХО» Олександра Андрусик, Євген Шимальський та Катерина Сула за серію концертів вокальної музики «Архітектура голосу».

Окрім того, премію присуджено художнику Борису Михайлову за мистецький проект «Випробування смертю».

Режисер-постановник, художник-сценограф Сергій Маслобойщиков, художник по костюмах Наталія Рудюк та композитор Олександр Бегма отримали премію за виставу Verba за мотивами драми-феєрії «Лісова пісня» Лесі Українки у постановці Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Як повідомляв Укрінформ, Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка оголосив лауреатів 2021 року.